Semaine 03

Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous fait découvrir en musique

les nouveaux albums de Blankass, Tim Dup, Chromatics, La Rue Ketanou et

Mac Miller !

Au programme également une sélection de concerts pour ce week end en

Drôme et en Ardèche.

Le magazine se terminera avec un bonus, cette semaine c'est en compagnie

du groupe australien The Teskey Brothers !