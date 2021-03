Semaine 09

Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous propose de découvrir en musique les nouveaux albums de Balthazar, François & The Atlas Mountain, Altin Gün, Mathieu Boogaerts, du Menahan Street Band et de Mansfield Tya.

Au programme également l'info musicale de la semaine et un bonus avec un des titres emblématiques du duo rock américain The White Stripes !