Semaine 12

Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous propose de découvrir en musique les nouveaux albums de Lana Del Rey, Jay-Jay Johanson, Triptides, Otzeki, New Bums et Thomas Pitiot.

Au programme également l'info musicale de la semaine qui concernera les ventes de disque Vinyle et un bonus avec le groupe Lo'Jo accompagné du regretté Tony Allen.