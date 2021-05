Semaine 18

Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous propose de découvrir en musique les nouveaux albums de The Coral, Bonnie Prince Billy & Matt Sweeney, Maxwell Farrington & Le SuperHomard, Adrien Crowley, The Very Big Experimental Toubifri Orchestra et Flying Lotus.

Au programme également l'info musicale de la semaine et un bonus avec un morceau du groupe australien San Cisco !