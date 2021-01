Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous propose de découvrir en musique les nouveaux albums de Wax Tailor, Passenger, Viagra Boys et Jur (prononcer Djour).

Au programme également l'info musicale de la semaine consacrée au centenaire de la naissance de Georges Brassens et un bonus avec l'artiste tunisienne Emel qui nous offre une reprise du titre "The man who sold the world" de David Bowie !