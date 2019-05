Semaine 21

Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous fait découvrir en musique

les nouveaux albums de Lizzo, Tiken Jah Fakoly, Sebadoh et El Gato Negro

!

Au programme également une sélection de concerts pour ce samedi 25 mai

en Drôme et en Ardèche.

Le magazine se terminera avec un bonus, cette semaine c'est avec le

single "Sisiphus" d'Andrew Bird et c'est en live !