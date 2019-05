Semaine 22

Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous fait découvrir en musique

les nouveaux albums de Sting, Renan Luce, Nach, Stray Cats, The Heavy et

Constance Verluca !

Au programme également une sélection de concerts pour ce samedi 1er juin

en Drôme et en Ardèche.

Le magazine se terminera avec un bonus, cette semaine c'est avec le

single "Heart & soul" de Roseaux et Olle Nyman !