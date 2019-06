Semaine 23

Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous fait découvrir en musique

les nouveaux albums de A-WA, The Divine Comedy, Aurora, Richard Hawley

et Malik Djoudi !

Au programme également une sélection de concerts pour ce samedi 08 juin

en Drôme et en Ardèche.

Le magazine se terminera avec un bonus, cette semaine c'est en compagnie

des groupes Sages comme des sauvages et This is The Kit qui interprètent

le titre "Two wooden spoons"!