Semaine 24

Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous fait découvrir en musique

les nouveaux albums de Bon Entendeur, Deluxe, Baroness, Calexico et Iron

& Wine ainsi que de Johnny Montreuil!

Au programme également une sélection de concerts pour ce samedi 15 juin

en Drôme et en Ardèche.

Le magazine se terminera avec un bonus, cette semaine c'est en compagnie

du groupe de rock alternatif américain Pixies et de leur nouveau single

!