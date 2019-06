Semaine 25

Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous fait découvrir en musique

les nouveaux albums de The Raconteurs, Hot Chip, Rafael Anton Irisarri

et Emilie Marsch !

Au programme également une sélection de concerts pour ce samedi 22 juin

en Drôme et en Ardèche.

Le magazine se terminera avec un bonus, cette semaine c'est en compagnie

de Ben Harper & The Innocent Criminals !