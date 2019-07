Semaine 28

Alan STIVELL : Eliz Iza / Les sœurs GOADEC : Ar verjelenn (La bergère) / Nino FERRER : Il pleut bergère / Barbara : Nantes / Tri Yann : Les prisons de Nantes / The Blues Brothers : Jail house rock / Elvis PRESLEY : Jail house rock / George GOSS : Ain't no honky tonks in jail.