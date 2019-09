Semaine 37

Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous fait découvrir en musique

les nouveaux albums de Tinariwen, Owmo Puccino, Iggy Pop, L'Epée et

Hildebrandt !

Au programme également une sélection de Festivals pour ce samedi 14

septembre en Drôme et en Ardèche.

Le magazine se terminera avec un bonus, cette semaine direction les

années 60 avec le titre "California Dreamin" du groupe The Mamas & The

Papas !