Semaine 40

Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous fait découvrir en musique

les nouveaux albums de Temples, Thomas Fersen, Beth Hart, Ibrahim

Maalouf et Emel Mathlouthi !

Au programme également une sélection de Festivals pour ce samedi 05

octobre en Drôme et en Ardèche.

Le magazine se terminera avec un bonus, cette semaine c'est avec la soul

de Paul & The Tall Trees !