Semaine 41

Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous fait découvrir en musique

les nouveaux albums de Mika, Les Wampas, Alex Beaupain et Debout sur le

zinc!

Au programme également une sélection de concerts pour ce samedi 12

octobre en Drôme et en Ardèche.

Le magazine se terminera avec un bonus, cette semaine c'est avec le

groupe The Lovin' Spoonful !