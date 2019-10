Semaine 44

Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous fait découvrir en musique

les nouveaux albums de Neil Young, FKA Twigs, Mickael Kiwanuka,

Stereophonics, Cigarettes after sex et Djen Ka !

Au programme également une sélection de concerts pour ce samedi 02

novembre en Drôme et en Ardèche.

Le magazine se terminera avec un bonus, cette semaine c'est avec le

rappeur Infidelix !