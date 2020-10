Semaine 44

Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous propose de découvrir en musique les nouveaux albums de Laura Veirs, Solaris Great Confusion, The Brooks, This is the Kit, Melody Gardot et Les Goguettes.

Au programme également un bonus avec le groupe The Bare Necessities qui nous offre une version jazzy d'un des titres de la bande originale du Livre de la Jungle de Disney !