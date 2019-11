Semaine 45

Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous fait découvrir en musique

les nouveaux albums de Have a nice life, Mount Eerie et Julie Doiron,

Girl Ray, Jeffrey Lewis & The Voltage et Jehan !

Au programme également une sélection de concerts pour ce samedi 09

novembre en Drôme et en Ardèche.

Le magazine se terminera avec un bonus, cette semaine c'est avec la

musique du producteur français Rone !