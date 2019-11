Semaine 46

Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous fait découvrir en musique

les nouveaux albums de Philippe Katerine, Nick Cave & The Bad Seeds, The

Rolling Stones, Tones & I, Laura Cox et French 79.

Au programme également une sélection de concerts pour ce samedi 16

novembre en Drôme et en Ardèche.

Le magazine se terminera avec un bonus, cette semaine c'est un hommage à

Marie Laforêt !