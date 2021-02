Cette semaine dans La Musicale, Grégory vous propose de découvrir en musique les nouveaux albums de The Notwist, Arlo Parks, Tamar Aphek, Madlib, Delvon Lamarr Organ Trio et les Wriggles.

Au programme également l'info de la semaine et un bonus avec le titre "Into Nirvana" de Maverick Sabre !