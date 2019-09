Serge Gainsbourg, Ivette Guilbert,..

Aujourd'hui, nous allons voyager en chansons entre 1933 et 1979... sans oublier les incontournables BEATLES.

Par ordre d 'apparition sur la platine.....



1. Serge GAINSBOURG – La Chanson de Prévert (1961)

2. Yvette GUILBERT – Madame Arthur – (1933)

3. BOURVIL – La Causerie anti-alcoolique (1951)

4. The BEATLES – All you need is Love (1967)

5. Rocky VOLCANO – 24 000 Baisers (1961)

6. Sidney BECHET – Dans les Rues d’Antibes (1952)

7. QUARTET DE LYON – El Matador – (1968)

8. Serge REGGIANI – Le petit Garçon (1979)