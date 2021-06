Serge Schoonbroodt : "Il faut décloisonner l'orgue et plus soutenir les jeunes organistes"

Musiques écoutées:

1/ Jacques Boyvin (1653 - 1706), Grand Dialogue du sixiesme Ton, extrait du Premier Livre d'Orgue, Serge Schoonbroodt à l'orgue H. A. Brière/ J. F. Muno (1709/2001) de Quelven en avril 2003

2/ Robert Schumann (1810 - 1856), 6 Études op. 6 (n°5), Fabre Guin à l'orgue Cavaillé-Coll (1864) de la chapelle Saint-Vincent-de-Paul à Paris en 2017, disponible via https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MZmOlXSOlMg&fbclid=IwAR1tWpfnIzhqQOwiir8Yq-ow7XqQ1C_OMtDCgXWDx-SnYVxGZdoSBxxTwxI

3/ Daniel Reichel (1901 - 1992), Sonate breve pour alto et orgue : Lento, André Luy à l'orgue et Daniel Reichel à l'alto, cd en vente ici

4/ Jean-Baptiste Lully (1632 - 1687) / Jean-Baptiste Robin (*1976), Marche des turcs et cinq doubles, Jean-Baptiste Robin à l'orgue François-Henri Clicquot (1791) de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers en août 2020, via https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gyDx-6E_AjI&fbclid=IwAR2B8NsJtDX52QlZ50BefFCS67nAs8MMqNqGiPt5YQ9PPZq5dEAdPgT-lBk

Actualités de l'orgue:

1/ Orguarel ce vendredi 18 juin à 19h avec Benoît Lebeau qui donnera trois mini-récitals sur 3 belles orgues de la ville d'Arlon. Plus d'informations via https://www.saint-martin-arlon.be/event-details/orguarel-festival-dorgue

2/ Faîtes de la musique, concert de 24h sur la chaîne Youtube du festival Komm Bach ce 21 juin : https://www.youtube.com/channel/UC7ix-6kaYBh9uh3DaAK9Vow

3/ Journée de cours d'orgue et d'intégration corporelle à l'instrument (I. C. I. ) ce samedi 26 juin de 9h30 à 17h à l'église de Spa : http://echo-art.be/index.php/formation-corporelle-pratique-artistique?fbclid=IwAR2XaCmo3nn83Sfzyr4rPRRCuOraVXLdq51IGl5gV2jDJttY5qnzeUaI1ok