Après avoir émergé sur la scène latino-américaine en se produisant dans les années 1990, elle connaît un succès international à partir de 2002 grâce au titre Whenever, Wherever et à l'album Laundry Service.

Célèbre pour ses chansons mélangeant pop latino et musique du monde, elle est également renommée pour ses talents de danseuse qu'elle met à profit dans ses concerts et des clips.