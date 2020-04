Sing for the moment - les news

L’ASBL Sing For The Moment est une jeune ASBL qui se centre sur le chant choral et sur toutes les disciplines y étant liées. Elle est établie dans la province de Namur. Elle a pour objectif de rendre le chant choral qualitatif accessible à tous tout en assurant sa diffusion, sa popularisation ainsi que son développement. A ces fins, elle travaillera sur trois axes :

La création de chœurs de bon niveau, dans différents styles (classique, variété, …)

La formation de pianistes accompagnateurs et des chefs de chœur.

La dispense de cours périphériques, mais toujours liés au chant choral ; par exemple, des cours de formation musicale ou de chant.

"Nous aimerions à travers l’ASBL créer des liens entre les personnes de tous les horizons et créer un réseau de chefs, choristes, pianistes et chorales afin de populariser la pratique du chant choral et de rendre cette culture accessible à un plus grand nombre de personnes, quels que soient leur âge, leurs goûts musicaux, leur niveau initial. Par ailleurs, nous souhaitons développer des chœurs de qualité, qui feront voyager le public grâce à leur musique."

...........

A l’origine du projet Sing For The Moment, nous retrouvons la jeune cheffe de chœur professionnelle, Emeline Burnotte. Elle est actuellement à la direction musicale de notre chœur Dreaming Voices et prendra la direction musicale des nouveaux chœurs qui ouvriront dans quelques mois. Vous pourrez aussi la découvrir dans le cadre de cours de direction de chœur ou même d’un week-end chantant.

Emeline Burnotte est diplômée en formation musicale par l’Institut Supérieur de Musique et Pédagogie (IMEP) à Namur. Elle termine actuellement un master en direction de chœur au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe de Charles Michiels. Elle a suivi de nombreux stages et masterclasses auprès de chefs tels que Brady Allred (USA), Nicole Corti (France), Fabien Volery (Suisse), Jori Klomp (Pays-bas), Reynald Sac (Belgique), Hélène Cassano (Belgique) ou Jean-Pierre Guindon (Québec). Ses compétences lui permettent de diriger des chœurs aussi bien de musique savante que de musique actuelle, pour les adultes ou pour les enfants. Ses connaissances musicales, sa grande sensibilité et sa rigueur permettront aux chœurs de l’ASBL d’évoluer et les transporteront dans une démarche musicale qualitative.

Professeur de formation musicale au Conservatoire d’Auvelais, elle dirige actuellement notre chœur Dreaming Voices, la Girolle de Lodelinsart ainsi que deux chœurs d’enfants : un groupe des Clac’sons, Chœurs d’enfants de Namur, et Enfantaisie du Conservatoire d’Auvelais. Emeline Burnotte assure aussi, aux côtés d’Emilie Van Laethem, la direction musicale du projet « Queen forever » organisé par la fédération des chorales belges, A Cœur Joie et qui réunit 160 choristes.Elle est régulièrement engagée pour diriger des journées, week-ends et semaines chantantes par diverses organisations (la semaine chantante de Neufchâteau, A Cœur Joie, …).

***

CONTACT

sftmasbl@gmail.com

https://www.singforthemoment.be/sing-for-the-moment/la-s-b-l/