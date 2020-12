Soeur Agathe - Offices de Noël

"Offices de Noël" est le titre du dernier album de Soeur Agathe, une religieuse française de plus en plus connue dans le paysage de la musique chrétienne, avec une dizaine d'albums à son actif. Ici, elle nous propose des compositions nouvelles pour les laudes, la prière du milieu du jour, les vêpres et les complies du jour de Noël.