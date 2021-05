Sol'aime l'opéra - Lohengrin

Lohengrin ou le romantisme poussé à l'extrême... Cet opéra de Wagner crée en 1849 vous emmenera dans le duché de Brabant où la frêle Elsa, accusée à tort d'avoir tué son frère va faire appel à un défenseur inconnu dont on ne doit pas savoir le nom. Pour cela il faudra se défaire de Telramund et surtout d'Ortrud un des personnages les plus machiaveliques de l'opéra, une femme qui ne connait pas l'amour disait Wagner... tout un programme !