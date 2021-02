"Soleil couchant" par Jean-Michel Piton (Jean Richepin)

"Ce livre est non seulement un mauvais livre, mais encore une mauvaise action." Venue aux oreilles du ministère public, cette assertion d'un critique anonyme parue en 1876 dans le journal Le Charivari à propos de "La Chanson des Gueux", valut à Richepin, outre la censure, 30 jours de prison et 500 francs d'amende pour outrage aux bonnes mœurs. Au poète qui parle des "gueux", de leurs misères, de leurs souffrances, on reproche surtout de faire l'apologie de la crapule, de la paresse, de l'ivrognerie, et du proxénétisme, et donc de faire de la bien mauvaise littérature.

Extrait de cette œuvre, "Soleil couchant" par Jean Michel Piton extrait d’un disque de référence sur Richepin « De l’hiver à l’hiver »