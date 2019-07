"Songs in the Key of Life", Stevie Wonder

4ème volet de notre série « 60 ans de son Motown » pour l’Album de la Semaine.

Est-il encore nécessaire de présenter cet artiste, chanteur et pianiste au talent XXL, fort de 26 albums studios, 100 millions d’exemplaires vendus, un nombre énorme de concerts et des récompenses en pagaille. Le célèbre chanteur aux lunettes noires fait toujours recette et fait parti des plus grands artistes soul et R&B (le vrai Rythme & Blues!) de l’Histoire. L’adage veut que l’on fait dire aux chiffres ce que l’on veut, il faut reconnaître que ça vous pose le bonhomme.

Il a commencé sa carrière à la Motown à l’âge de 11 ans, il y est toujours à l’heure actuelle, bien qu’arrivé à 69 ans, sa carrière touche à sa fin. Passons tout de suite à l’album de la semaine, donc, puisque c’est pour cela que vous êtes avec nous : Songs in the Key of Life, de 1976, le dernier membre du « Big 5 » de Stevie Wonder, ses 5 albums références, sortis de 1972 à 1976.

Assez bavardé, résumer honnêtement l’immense carrière de Stevie prendrait bien plus que la minute 30 qui m’est alloué, avec l’extrait du jour, qui fût très difficile à choisir tant cet album compte de tubes : entre Have a talk with God, I Wish, Pastime Paradise ou encore Isn’t She Lovely… J’ai pris Sir Duke, parce que c’est l’été, parce que c’est un hommage vibrant aux grands noms du jazz et qu’avec cela, vous aurez forcément envie de vous replonger dans l’ensemble, non pas de l’album, mais de la discographie entière de ce grand monsieur de la musique. Oui, j’ai perdu toute objectivité. À la semaine prochaine !

Titres : Sir Duke – Stevie Wonder