Sons of Syl (janvier 2019)

Transfuges du groupe « the quiet Son » reçu lors de la saison précédente des « concerts du bout du mois », John et Julien nous propose une pop atmosphérique, planante, portée par des compositions fouillées et mélodiques et un chant anglophone tout aussi envoutant..



Intimiste, cette émission qui associe musique en live et interview devrait vous permettre une immersion totale dans l'univers de ce groupe qui verra son premier opus sortir dans les prochaines semaines. A découvrir sans fautes.