Sophie de QUAY depuis son premier EP en 2017 et son premier album Drop the Mask en 2018, le groupe multiplie lesapparitions, tant scéniques que numériques, avec cette volonté de nouer des relations proches et durables avec ses nombreux fans. Dans ce futur nouvel album , composé et produit par le trio, enregistré à Paris dans le studio de Benjamin Constant et mixé par Lionel Capouillez au Studio Air de Bruxelles, Sophie propose de poursuivre les ouvertures : elle y chante en anglais, en français et en chinois, pays que Sophie connaît bien pour y avoir séjourné à plusieurs reprises. Dans ses chansons,elle en profite également pour sonder l’âme de la « génération Y », génération désireuse de se débarrasser des héritages, là encore, encombrants.

A l’aube de mes 30 ans, premier single à paraîtresur toutes les plateformes digitales,donnera le ton de tout un propos, tout un disque, tout une œuvre. Et peut-être même de toute unegénération. on retrouve Sophie et Simon en itw dans la vie d'artiste...