Soprano 1/2 (R)

Soprano, pseudonyme de Saïd M'Roumbaba, né le 14 janvier 1979, à Marseille (Bouches-du-Rhône), est un rappeur, chanteur et compositeur français. Soprano débute dans le rap avec le groupe Psy 4 de la rime à la fin des années 1990 et courant des années 2000. Il se lance dans des projets solo et sort un premier album en 2007 Puisqu'il faut vivre.