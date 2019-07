Tous les dimanches d'été à 10h00.

La musique classique n'est pas réservée qu'aux mélomanes avertis et si vous n'êtes pas convaincus, écoutez Sotto Voce! Cette émission vous invite à découvrir la musique classique sous toutes ses formes. Les chef-d'oeuvres de la musique classique et leurs compositeurs n'auront plus de secrets pour vous!