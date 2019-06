Spécial guitare d’Écosse et de pas très loin

La guitare est un instrument versatile qui s'adapte à tous les styles de musiques. Que ce soit en accompagnement, en arpèges, en chorus et en solo. Elle voyage à travers le temps pour exacerber nos émotions. La guitare est un orchestre à elle toute seule qui alterne des notes cristallines, mais s'enhardit quand les basses viennent à l'unisson. La guitare d’Écosse et des pays celtiques à développé des fragrances insoupçonnées et des voyages magnifiés par les six cordes de ce beau voilier aux multiples ressources.