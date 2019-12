Spécial Noel

Pour éviter la répétition lassante des inévitables cantiques de Noël, Jean-Pierre Pister nous propose, de façon originale, une promenade historique et artistique pour découvrir ou retrouver des musiciens ayant composé sur le thème de Noël. Nous commencerons par la période baroque avec le chant grégorien, chant officiel de l’Eglise catholique depuis le Concile de Trente, puis les motets dontl’apparition se fait au XIIIème siècle avec des œuvres à une ou plusieurs voix et un éventuel accompagnement instrumental. La seconde partie de l’émission se rapprochera plus du domaine lyrique habituel puisque nous évoquerons les compositions faites à l’occasion de Noël par de grands compositeurs d’opéra : Tchaïkovski, Rachmaninov, Poulenc et Puccini. Tradition oblige : nous terminerons par l’interprétation du Minuit Chrétien par Michel Dens.