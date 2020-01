Special Nouvel An

Jérôme Savary peut être associé à Offenbach car ce grand homme de théâtre fût aussi un formidable défenseur de ce compositeur jugé un peu péjorativement par nombre de lyricophiles.

Il partagea avec lui le goût de la satire, de la critique joyeuse et de ne se jamais prendre au sérieux. Comme Offenbach il fût un pourvoyeur de fêtes, un homme festif prêt au canular, au calembour et aux bons mots et qui savait aller du côté de la vie dans ce qu’elle a de plus exaltant et parfois drôle sans jamais tomber dans le vulgaire ou l’anecdotique. Et autre traits à rapprocher d’Offenbach, un penchant pour le sexuel mais d’un sexuel où à la différence de certains rien n’était triste mais toujours gai! Nous évoquerons toutes les œuvres

que Jérôme Savary a monté dans les différents théâtres qu’il a dirigés

au fil de sa carrière.