Spécial Nouvel An 2021

Bonne Année 2021 !



Par ordre d 'apparition sur la platine.....



James LAST – Royal Fireworks Music (1974)

Line RENAUD – Ma Cabane au Canada (1948)

Robert LAMOUREUX – La Chasse au Canard (1955)

The BEATLES – Hello, goodbye (1967)

Berthe SYLVA – On n’a pas tous les Jours 20 ans (1934)

Danyel GERARD – Butterfly (1970)

Georges BRASSENS – Auprès de mon Arbre (1956)