Pour la cinquième édition « Spécial Pâques », qui a été concoctée par J.P.Pister, nous reviendrons à la plus pure tradition en reprenant les différentes versions du thème de la Passion que ce soit celles très connues de J.S.Bach ou, plus contemporaine, l’œuvre du compositeur polonais Krysztof Penderecki et sa Passion selon saint Luc. Nous voyagerons ensuite vers la Catalogne en direction du Monastère de Montserrat – non loin de Barcelone- pour entendre le Sanctus de la Messe Pascale. Revenant à une actualité plus dramatique, sera évoquée la tragédie de l’incendie de Notre Dame de Paris et l’initiative de la firme Decca dans le but de réunir des fonds pour la reconstruction de l’édifice. La compilation s’articule autour des Stabat Mater de Vivaldi et de Pergolèse

interprétés par deux grandes voix de la musique baroque.