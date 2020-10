Spéciale America Over the Water avec Daniel Droixhe ( Elmore D.)

Daniel Droixhe est de retour dans Joueurs de blues à l'occasion de la sortie de l'édition revue, corrigée et augmentée du livre de Shirley Collins, America Over the Water, où elle raconte son travail d'assistante d'Alan Lomax dans le sud des États-unis. Daniel Droixhe nous parle de Lomax, de Bukka White et de ceux qu'il a inspirés avec en prime une version live de Shake Em on Down par Elmore D.