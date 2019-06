Spéciale "Musique médiévale"

Benoît Weeger et Eric Godaillier nous parlent aujurd'hui de la musique médiévale à l'occasion de plusieurs événements comme la fête médiévale des 29 et 30 juin à Nouaillé-Maupertuis ou des concerts donnés à Saint-Loup sur Thoué le 29 juin et à la basilique de Marçay le 30 juin.

En première partie d'émission, une interview du directeur de l'Ensemble Lauda, une formation cubaine de musique médiévale. Interview réalisée à La Havane en mars 2019 par Eric Godaillier.