Spéciale Pâques ... en confinement

En cette année particulière où nous fêtons Pâques en confinement, je vous propose une playlist méditative tout en sérénité, paix et espérance avec Nana Peradze et l'Harmonie Géorgienne, les moines du Mont Athos, les soeurs carmélites de Los Angeles, Claudio Monteverdi, les moines de Valaam, ceux de Chevetogne, Antonio Vivaldi, Divna Ljubojevic, Soeur Marie Keyrouz et Jean-Sébastien Bach.