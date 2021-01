Spéciale Sonates pour violoncelle et piano de Brahms

Johannes Brahms a composé 2 sonates pour violoncelle et piano à 24 ans d'écart. Il est parfois fait mention d'une troisième sonate qui n'est en fait qu'une transcription de la sonate pour violon et piano op. 78 et qui est due à un musicien de Leipzig en 1897. Nous écouterons les 2 sonates interprétées par François Salque au violoncelle et Eric Le Sage au piano.