Spéciale Thérémine

Le thérémine est le premier instrument de musique électronique. Inventé en 1920, l'instrument s'est progressivement constitué un répertoire. Les théréministes ont d'abord joué des transcriptions d'oeuvres classiques, puis des compositeurs se sont mis à composer pour l'instrument et à exploiter ses possibilités. Découvrons donc Rimsky-Korsakov, Villa-lobos, Debussy, Massenet, Martinu, Messiaen et Eyck interprétés au thérémine par Carolina Eyck et Grégoire Blanc.