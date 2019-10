Alors non, il ne sera pas question de satanisme comme les médias veulent nous le laisser croire... bien au contraire, le groupe SPHAERA en est la preuve car en vérité, on vous le dit, ce sont de véritables agneaux ! Enfin presque...

Chant et guitare saturés, basse et batterie lourdes, c'est parti pour une heure de death métal progressif avec le combo lorrain SPHAERA, invité de Pierre Merciol dans Talents d'ici !