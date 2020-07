Spirito, bouquet de saison

C'est un projet pas comme les autres pour un contre-ténor pionnier de la musique ancienne et baroque. En compagnie de Nicole Corti, Dominique Visse nous raconte sa formation auprès d'Alfred Deller et l'évolution de la voix d'ange si particulière des contre-ténors.

Jusqu'à travailler aujourd'hui cette tessiture à travers le choeur des sages, chanteurs de plus de 70 ans intégrés dans un projet de création aux témoignages bouleversants. Le chant éternel.