Spivaïmo a rapporté de ses voyages et échanges (Normandie, Vaison, Portugal, Prague...) des polyphonies intéressantes et rarement chantées : le choeur aime découvrir ces musiques passionnantes et parfois méconnues, même si elles sont signées Rossini, Rachmaninov, Tchaïkowsky ou Edvard Grieg ...

Spivaïmo fait également une part belle à la musique belge : Edouard Senny et Vic Nees y côtoyent régulièrement César Franck et Joseph Jongen !