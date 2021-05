Stabat Mater, deux magnifiques réussites au disque

Deux belles réalisations discographiques au programme aujourd'hui, elles sont consacrées au Stabat Mater pour célébrer une hymne dont le texte évoque la souffrance de Marie lors de la crucifixion de son fils, Jésus.

L'histoire de la musique recèle d'innombrables versions qui embellissent le répertoire de la musique sacrée. Marie Van Rhijn, d'une part, avec les oeuvres de Pergolèse et Vivaldi pour la période baroque puis Julien Chauvin, d'autre part, avec Joseph Haydn pour la période classique délivrent, en tant que directeurs musicaux, des interprétations qui vont prendre place parmi les sommets les plus hauts de la discographie.

Marie Van Rhijn et l'Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles fait revivre le temps des castrats, par l'interprétation de deux voix masculines, disposition semblable à la création de l'oeuvre.

Pour Julien Chauvin et son Concert de la Loge, c'est reproduire la partition de Joseph Haydn qui a séduit les musiciens français, désireux de détrôner le monopole détenu par le Stabat Mater de Pergolèse, joué sans relâche depuis le milieu du 18ème siècle.