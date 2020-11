"Stances à Marquise" par Chanson plus bifluorée (Pierre Corneille)

« Marquise » en l’occurrence n’est pas un titre attribué à une dame de l’aristocratie mais bien un prénom de l'époque. Et la Dame ainsi nommée était Marquise-Thérèse de Gorla, dite Mlle Du Parc, une comédienne de la troupe de Molière, dont étaient amoureux - excusez du peu - le vieux Corneille et le jeune Racine. Et c’est finalement le jeune Racine, de 33 ans le cadet, qui deviendra son amant et c’est pour elle, dit-on, qu’il écrira « Andromaque ».