Stanley Kubrick (rediffusion)

Kubrick a produit une oeuvre rare mais critique, caustique, quelle que soit l'époque où se passent les actions de ses 13 films.

Différents musiciens habillèrent ces musiques avec subtilité, intelligence et originalité, comme Gerard Fried et Alex North, mais ce sont surtout un grand nombre de musiciens du passé qui seront utilisés dans quatre de ses longs métrages, comme Haendel, Beethoven, Rossini, Strauss (Johann fils et Richard), Bartok, Ligeti, ...