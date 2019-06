Ste geneviève

Tous les lundis à 20h00

Émission hebdomadaire qui entend offrir au plus grand nombre la possibilité d'une redécouverte des chants grégoriens. Kyrielles offre le plus large échantillon possible de cette musique et présente ses différents styles d'interprétation en ne jetant d'anathème sur aucun. Avec le recul de la pratique en paroisse, un fossé se creuse entre des recherches musicologiques d'un côté et le souvenir que le grand public a gardé de ce qu'est le grégorien de l'autre. Nous souhaitons contribuer à le combler. Prêts pour le programme : venite, audite, vinciemini ? Le blog : www.kyriellesgregorien.wordpress.com La page Facebook : https://www.facebook.com/Kyrielles-les-chants-gr%C3%A9goriens-931143993568091/timeline/