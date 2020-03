Stéphanie Guimier, fan de Mathieu Chedid -M

Jean Claude accueille aujourd'hui notre chère Stéphanie pour un numéro un peu spécial. Notre chroniqueuse de '' Toute une histoire '' nous parle aujourd'hui du célèbre -M- dont elle est fan. Retour sur la carrière d'un artiste qui a su relancer la beauté de la chanson française depuis le début du XXI ème siècle, sur un chanteur sensible, très proche de sa famille et de son public.

Plongez ou replongez dans l'univers coloré, créatif, excentrique et romantique, plein d'amour de Matthieu Chedid !