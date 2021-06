STEREOCROWN [rediffusion]

Les beaux jours reviennent ! Alors enfilez votre plus belle chemise à fleur et attrapez votre surf de compètition : direction la Californie cette semaine dans Talents d'ici avec le groupe Stéréocrown et leur Pop Rock à tendance Surf Music, rendue célèbre notamment par les Beachs Boys... une référence pleinement assumée par les quatre lorrains originaire de Saint Avold en Moselle venus nous présenter leur premier EP "Relaxing songs for you cat"... De quoi donner les "good vibrations" à David Meynard !